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00:45, 22 декабря 2023Россия

У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток. Об этом пишет РБК.

Издание уточняет, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) осведомлена о двух подобных инцидентах. В первом случае в загранпаспорте было неправильно напечатано название города, еще один документ был изъят из-за ошибки в имени владельца, пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Она добавила, что раньше о подобных фактах не сообщалось.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян добавил, что раньше в загранпаспортах допускалось наличие нескольких ошибок. Однако с 11 декабря вступил в силу новый закон о параметрах, которые позволяют признать паспорт недействительным, и опечатки стали «законным поводом» для изъятия.

18 декабря стало известно, что пограничники в Калининградской области изъяли у россиянина загранпаспорт из-за одной опечатки. В документе путешественника было указано «Петропавловск-Каматский» — без буквы «ч». В итоге мужчина лишился паспорта. «Представьте ситуацию: вы едете в гости в Калининград, на границе у вас изымают паспорт РФ, и все, обратно вы выехать не можете, пока не получите другой паспорт», — поделился он в одном из тематических каналов. Россиянин знал об ошибке в документе, но продолжал пользоваться им, и раньше проблем с этим у мужчины не возникало.

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      Марина Совина
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