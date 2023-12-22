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09:04, 22 декабря 2023Ценности

Назван город в России с самыми щедрыми мужчинами

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Аналитики ювелирного бренда SOKOLOV назвали город в России с самыми щедрыми мужчинами. Пресс-релиз на эту тему есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проанализировал продажи женских ювелирных изделий, купленных мужчинами в преддверии Нового года (декабрь 2023 года), и выяснили, где мужчины тратят на украшения больше всего. Самый высокий средний чек в сети SOKOLOV зафиксирован в Ростове-на-Дону и составил 9673 рубля, что на 80 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время на втором месте оказалась Москва, где средний чек достиг 8826 рублей. Тройку городов, в которых живут самые щедрые мужчины, замыкает Ярославль со средним чеком в 8703 рубля. Среди прочего в рейтинг вошел Санкт-Петербург (8420 рублей), Саратов (8317 рублей), Тюмень (6070 рублей), Новосибирск (5915 рублей) и Пермь (5577 рублей).

В мае россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры.

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      Карина Черных
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