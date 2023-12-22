Небензя заявил о планах внести в резолюцию СБ ООН призыв к прекращению огня

Постпред России Небензя: Россия предлагает внести призыв к прекращению огня

Россия предлагает внести в резолюцию Совета безопасности (СБ) ООН призыв к прекращению огня и приостановке боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Российская Федерация (...) призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий», — сообщил дипломат.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП) заявило, что половина жителей сектора Газа страдает от сильного голода.