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20:25, 22 декабря 2023Мир

Небензя заявил о планах внести в резолюцию СБ ООН призыв к прекращению огня

Постпред России Небензя: Россия предлагает внести призыв к прекращению огня
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россия предлагает внести в резолюцию Совета безопасности (СБ) ООН призыв к прекращению огня и приостановке боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Российская Федерация (...) призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий», — сообщил дипломат.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП) заявило, что половина жителей сектора Газа страдает от сильного голода.

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      Максим Габриелян
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