Немцы оказались вынуждены экономить на Рождестве из-за Украины

FAZ: конфликт на Украине вынуждает немцев экономить на покупках к Рождеству

Немцы оказались вынуждены сократить свои траты на покупки к Рождеству из-за украинского и палестино-израильского конфликтов. Об этом рассказал глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент, передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По его словам, в этом году граждане демонстрируют «очень плохой старт» в приобретении товаров к праздникам. Причем, уточнил Гент, это касается и онлайн-шопинга. Он отметил, что рост цен и желание покупателей сэкономить приведут к падению продаж на пять-шесть процентов. «Подводя итог, следует сказать, что наши ожидания, к сожалению, не оправдались, показаны отрицательные результаты», — резюмировал глава объединения.

В прошлом году Папа римский Франциск призывал уменьшить рождественские расходы ради Украины. Сэкономленные деньги он предлагал отправить украинскому народу.