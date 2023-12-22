Сбер открыл возможность инвестиций по средней стоимости недвижимости в Москве

Сбер заявил о запуске финактивов на индекс цифровых квадратных метров для физлиц

Сбер начал выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на индекс цифрового квадратного метра. Выпуск осуществляется в информационной системе Сбера на основе распределенного реестра. В результате у квалифицированных инвесторов появится возможность инвестировать в инструмент, привязанный к средней стоимости жилой недвижимости в Москве. Размер выплат поставлен в зависимость от значения индекса цифрового квадратного метра (Digital Square Meter Index, SBERDSMI), который публикуется на портале Sberbank CIB Index.

Новый инструмент дает дополнительные возможности для диверсификации инвестиционного портфеля розничных инвесторов. Стоимость одного ЦФА приравнивается к значению SBERDSMI. Плановое погашение выпуска предусмотрено в период с 11 по 16 декабря 2026 года, при этом у инвесторов может быть возможность продать ЦФА эмитенту до наступления срока погашения в соответствии с решением о выпуске. ЦФА на индекс цифрового квадратного метра пока доступен только квалифицированным инвесторам.

Ранее глава Сбера Герман Греф в интервью «России 24» анонсировал возможность инвестировать в ЦФА на индекс квадратного метра.

По словам Германа Грефа, в настоящее время идет тестирование платформы ЦФА, в ближайшее время на ней будут доступны трансакции. Это означает, что можно будет открывать кошелек, перечислять деньги и совершать транзакции. Платформа даст возможность покупать, продавать и создавать цифровые активы — это самое главное — производные на различные инструменты, включая квадратные метры недвижимости. Глава Сбера уверен, что это очень перспективное направление, и в ближайшие пять лет этот рынок будет расти.

