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16:13, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Полиция проверит информацию о смерти участницы шоу «Пацанки»

Полиция проверит информацию о смерти 21-летней участницы шоу «Пацанки» Янголенко

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Полиция проверит информацию о смерти 21-летней участницы шоу «Пацанки» Дианы Янголенко. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает издание, родственники участницы реалити не получали известий о ее гибели. Также подобных данных не получало МВД по Санкт-Петербургу, где жила Янголенко. Информация о ее смерти проверяется.

Возлюбленный же Янголенко рассказал, что участница «Пацанок» вечером, 19 декабря, попробовала необычный алкогольный напиток с психотропным веществом. По словам молодого человека, после этого она перестала выходить на связь, но позднее нашел ее, придя к апартаментам, где Янголенко отдыхала.

«Сама девушка, после того как выпила настойку, шутила, что "научится летать", из-за высокой летальности напитка», — сообщает Shot.

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