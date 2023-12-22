Полиция проверит информацию о смерти участницы шоу «Пацанки»

Полиция проверит информацию о смерти 21-летней участницы шоу «Пацанки» Янголенко

Полиция проверит информацию о смерти 21-летней участницы шоу «Пацанки» Дианы Янголенко. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает издание, родственники участницы реалити не получали известий о ее гибели. Также подобных данных не получало МВД по Санкт-Петербургу, где жила Янголенко. Информация о ее смерти проверяется.

Возлюбленный же Янголенко рассказал, что участница «Пацанок» вечером, 19 декабря, попробовала необычный алкогольный напиток с психотропным веществом. По словам молодого человека, после этого она перестала выходить на связь, но позднее нашел ее, придя к апартаментам, где Янголенко отдыхала.

«Сама девушка, после того как выпила настойку, шутила, что "научится летать", из-за высокой летальности напитка», — сообщает Shot.