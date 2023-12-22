Постпред Крыма ответил на слова министра обороны Украины о захвате полуострова

Постпред Мурадов назвал слова Умерова о захвате Крыма криком отчаяния

Слова главы министерства обороны Украины Рустема Умерова о захвате Крыма — крик отчаяния, считает вице-премьер правительства республики и постпред Крыма Георгий Мурадов. Его цитирует ТАСС.

Так политик отреагировал на слова Умерова, который заявил, что ВСУ намерены захватить Крым в 2024 году. Он назвал захват полуострова стратегической целью Киева и выразил стопроцентную уверенность в ее реализации.

«Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удается выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты», — сказал политик.

Мурадов считает, что министру обороны и властям Украины безразлична судьба населения страны, которое находится в коматозном состоянии.

В декабре этого года глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что во время учебы в школе Умеров не отличался ни умом, ни инициативностью. В ходе разговоров с одноклассниками Умерова Аксенов, по его словам, выяснил, что украинский министр получал подзатыльники от других детей. «Говорят, клоун там был, (...) вообще ничего из себя не представляющий персонаж», — пояснил глава Крыма.