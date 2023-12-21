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16:41, 21 декабря 2023Россия

Аксенов навел справки о главе Минобороны Украины и выявил «абсолютную пустоту»

Глава Крыма Аксенов назвал главу Минобороны Украины Умерова пустым человеком

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Во время учебы в школе министр обороны Украины Рустем Умеров не отличался ни умом, ни инициативностью. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, который навел справки о рожденном в Крыму главе украинского министерства. Его слова приводит издание «Крыминформ» в Telegram.

В ходе разговоров с одноклассниками Умерова Аксенов, по его словам, выяснил, что украинский министр получал подзатыльники от других детей. «Говорят, клоун там был, (...) вообще ничего из себя не представляющий персонаж», — пояснил глава Крыма.

Аксенов признался, что пытался понять ход мыслей главы Минобороны Украины. «Понял, что абсолютная пустота», — отметил он. Своим назначением Умеров обязан не заслугами, а фактом рождения на полуострове, предположил глава российского региона. «Наверное, такой был посыл», — добавил он.

Ранее Умеров рассказал о планах мобилизовать уехавших из Украины граждан. Он пригрозил санкциями тем украинцам, которые не захотят присоединиться к вооруженным силам страны. В свою очередь, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что перекрытие сухопутного коридора в Крым было главной целью украинского контрнаступления.

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      Алан Босиков
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