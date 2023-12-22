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17:30, 22 декабря 2023Россия

Ребенок и двое взрослых госпитализированы после хлопка газа в российском регионе

В Ростовской области трое человек попали в больницу после хлопка газа

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В городе Новочеркасске Ростовской области ребенок и двое взрослых были госпитализированы после хлопка газа. Сообщение регионального главка МЧС России передает ТАСС.

По предварительным данным, хлопок газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома во время отделочных работ. После этого в квартире начался пожар.

У троих пострадавших диагностированы ожоги, они находятся в Центральной городской больнице Новочеркасска. Пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров, в тушении участвовали 36 человек и 12 единиц техники.

Ранее 22 декабря газ взорвался в Еврейской автономной области. Взрыв в квартире жительницы села Аур раздался после того, как женщина зажгла спичку, чтобы вскипятить воду. От взрыва в квартире выбило окна и двери. Сама россиянка не получила серьезных повреждений.

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      Алан Босиков
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