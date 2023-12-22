В далекой галактике обнаружили сейсмическую рябь

MNRAS: в древнейшей спиральной галактике обнаружена сейсмическая рябь

Астрономы Австралийского национального университета обнаружили сейсмическую рябь в галактике BRI 1335-0417, которая является самой удаленной и самой древней спиральной галактикой во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Наблюдения за галактикой были проведены с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Ученые зафиксировали движение газа вокруг BRI 1335-0417, а также формирование сейсмической волны, которая выглядит как рябь на поверхности пруда от брошенного камня. Эти колебания в плотности газа, пыли и звезд вызваны либо притоком газа в галактику, либо взаимодействием с меньшими галактиками.

Исследователи также обнаружили в галактическом диске структуру, похожую на бар или перемычку. У зрелых спиральных галактик бар представляет собой вытянутую область в центре галактики, с обоих концов которой отходят ветви. Перемычка в BRI 1335-0417 является самой далекой из известных структур такого рода. В целом, спиральная форма достаточно редко встречается в ранней Вселенной.

Свет от BRI 1335-0417 шел до Земли в течение 12 миллиардов лет, то есть астрономы видят эту галактику такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего лишь 10 процентов от нынешнего. Ранние галактики формировали звезды гораздо быстрее, чем сейчас, и BRI 1335-0417 уже имеет массу, аналогичную массе Млечного Пути.