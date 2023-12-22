Россиян предупредили о штрафах за отсутствие умного счетчика электричества

Юрист Сергеев: в январе снимут мораторий на штраф за отсутствие умных счетчиков

С начала следующего года россиянам могут грозить штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию, предупредил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в разговоре с агентством «Прайм».

Он уточнил, что с 1 января перестает действовать мораторий на штрафы. По его словам, прямое воздействие подобных мер не коснется потребителей, в отличие от поставщиков и сетевых организаций. При этом, отметил юрист, расходы могут переложить на пользователей посредством увеличения тарифов.

Он также допустил продление моратория, пояснив, что это будет зависеть от готовности индустрии к переходу на новую систему учета, ситуации в экономике и инфляционных трендов.

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