Россияне назвали самые раздражающие в Новый год факторы

«Ъ»: больше всего в Новый год россиян раздражают салюты

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают частые салюты. Наиболее неприятные факторы праздника жители страны назвали в опросе информационного центра Superjob, передает «Коммерсантъ».

Так, нескончаемые салюты не нравятся 19 процентам респондентов. Еще по 10 процентов высказались против однообразных программ по телевизору и нетрезвых людей. По три процента недовольны слишком большим количеством еды, недосыпом и быстрым окончанием торжества. Два процента пожаловались на одиночество, а один процент — на одержимость Новым годом.

При этом 17 процентов выбрали вариант «другое» без уточнения, пять процентов признались, что затрудняются ответить, а 27 процентов заявили, что их ничего не раздражает. Уточняется, что количество полностью довольных россиян сократилось — в опросе 2022 года такие люди составили 31 процент опрошенных.

Ранее россияне назвали самое немыслимое нарушение новогодних обычаев. 72 процента участников опроса считают, что на новогоднем столе обязательно должна быть селедка под шубой.