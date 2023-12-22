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10:07, 22 декабря 2023Спорт

Россиянин подрался с канадцем в матче НХЛ

Россиянин Барбашев подрался с канадцем Хагелем в матче НХЛ

Фото: Jonathan Dyer / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий Вегас Голен Найтс Иван Барбашев поучаствовал в драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оппонентом форварда стал канадский нападающий «молний» Брэндон Хагель. Североамериканец вступился за одноклубника Энтони Чирелли, который врезался в борт после силового приема Барбашева.

В ходе драки хоккеисты сбросили перчатки и обменялись несколькими точными ударами в голову. Рефери прервали потасовку, когда с Хагеля слетел шлем. Оба участника драки получили большие штрафы, а канадец, как зачинщик конфликта, был наказан еще и малым штрафом.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 22 декабря. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу «Тампы». Барбашев отметился голом, а российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу и две передачи.

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      Алексей Гусев
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