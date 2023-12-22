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10:46, 22 декабря 2023Ценности

Россиянка чуть не лишилась пальца после маникюра в салоне

Россиянка чуть не лишилась пальца после маникюра в салоне «Пальчики»

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Россиянка чуть не лишилась пальца после маникюра в салоне «Пальчики». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Елена К. рассказала журналистам, что во время процедуры мастер травмировал ей мизинец. В связи с этим ей пришлось обратиться за медицинской помощью. По ее словам, врачи посоветовали ей удалить ноготь с целью предотвратить появление гангрены.

Чтобы получить компенсацию девушка наняла юриста, который связался с руководством франшизы «Пальчиков». Однако генеральный управляющий сети салонов Антон Дерконос перенаправил данный вопрос на своего помощника. Он, в свою очередь, предложил пострадавшей сертификат на 15 тысяч рублей.

В январе сообщалось, что жительница Самары едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому.

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      Карина Черных
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