Россиянка чуть не лишилась пальца после маникюра в салоне

Россиянка чуть не лишилась пальца после маникюра в салоне «Пальчики»

Россиянка чуть не лишилась пальца после маникюра в салоне «Пальчики». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Елена К. рассказала журналистам, что во время процедуры мастер травмировал ей мизинец. В связи с этим ей пришлось обратиться за медицинской помощью. По ее словам, врачи посоветовали ей удалить ноготь с целью предотвратить появление гангрены.

Чтобы получить компенсацию девушка наняла юриста, который связался с руководством франшизы «Пальчиков». Однако генеральный управляющий сети салонов Антон Дерконос перенаправил данный вопрос на своего помощника. Он, в свою очередь, предложил пострадавшей сертификат на 15 тысяч рублей.

В январе сообщалось, что жительница Самары едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому.