Российские компании массово отказались от корпоративов

РБК: 25 % российских компаний отказались от новогодних корпоративов

В этом году в четверти (25 процентах) российских компаний массово отказались от идеи проведения новогодних корпоративов. Подобные мероприятия запланированы лишь в 65 процентах отечественных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков HeadHunter.

В опросе приняли участие в общей сложности 1564 респондента из российских компаний. По итогам исследования выяснилось, что еще в около 10 процентах организаций не знают, будут ли проводить корпоративы в преддверии новогодних праздников. В 40 процентах организаций заявили, что у них не принято проводить подобные мероприятия, а в 24 процентах организаций рассказали об отсутствии средств в бюджете на такие цели.

Сотрудники еще 25 процентов компаний заявили, что руководство отказалось проводить новогодние корпоративы без какого-либо объяснения. В двух процентов случаев за отмену подобных мероприятий высказались сами сотрудники, а один процент работодателей не успели вовремя арендовать площадку для проведения корпоративов, заключили в HeadHunter.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» представили результаты опроса, согласно которым в 2023 году каждая вторая российская компания увеличила бюджет на зарплатный фонд. При этом в 18 процентах организаций увеличили затраты на проведение корпоративов. В то же время в 29 процентах компаний, напротив, предпочли сократить расходы на подобные мероприятия.