Российский отшельник без кистей более четверти века прожил в землянке в лесу

В Бурятии передали врачам отшельника без кистей, который жил в лесу более 25 лет

В Бурятии волонтеры передали врачам отшельника без кистей, который более 25 лет прожил в землянке в лесу. Об этом сообщили волонтеры движения «Рожденные помогать» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчину, который более четверти века прожил в лесу, передали медикам Тарбагатийского района Бурятии, так как россиянину положено оформить инвалидность.

«К нам (...) обратились жители в начале лета [c информацией] о том, что мужчина с ампутированными кистями рук и ему требуется внимание. Только уговоры и индивидуальный подход помогли привезти его в ЦРБ», — сообщили волонтеры. Они собирают для отшельника зимние вещи и продукты.

В январе 2019 года в Иркутской области участковый капитан полиции Александр Гуриков целый день ехал к супружеской паре отшельников, которые зимой оказались отрезанными от внешнего мира из-за непогоды и остались без еды.