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13:21, 22 декабря 2023Силовые структуры

Российский врач приставал к 16-летней пациентке

В Петербурге врача-педиатра заподозрили в домогательствах к 16-летней пациентке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 53-летнего врача подозревают в домогательствах к 16-летней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, в полицию обратился отец потерпевшей. Его дочь пришла в поликлинику в Выборгском районе. Однако педиатр во время приема стал приставать к ней.

Родители пациентки написали на доктора заявление.

Ранее стало известно, что в Костроме россиянин домогался маленькой дочери сожительницы и получил 15 лет колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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