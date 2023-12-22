Российский врач приставал к 16-летней пациентке

В Петербурге врача-педиатра заподозрили в домогательствах к 16-летней пациентке

В Санкт-Петербурге 53-летнего врача подозревают в домогательствах к 16-летней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, в полицию обратился отец потерпевшей. Его дочь пришла в поликлинику в Выборгском районе. Однако педиатр во время приема стал приставать к ней.

Родители пациентки написали на доктора заявление.

Ранее стало известно, что в Костроме россиянин домогался маленькой дочери сожительницы и получил 15 лет колонии.