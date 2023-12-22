Российскую чиновницу возмутили запросы детей в рамках акции «Елка желаний»

Чиновницу из Красноярска возмутила цена на подарки детям на всероссийской акции

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина возмутилась тому, что дети просят слишком дорогие подарки в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», передает портал Ngs24.ru.

Она высказала недовольство запросами российских детей на финальном в 2023 году заседании парламента Красноярского края.

Как утверждает Оськина, стоимость подарков, которые у депутатов просят дети, может доходить до 50 тысяч рублей. Законодатель допустила, что это не предел и несовершеннолетние будут просить еще больше. Ее мнение разделили некоторые из коллег-депутатов.

«Наши дети просят подарки очень дорогостоящие. (...) На самом деле это неправильный подход. Нам надо как-то решать эти вопросы», — отметила чиновница.

Красноярский парламентарий Денис Терехов от «Новых людей», поддерживая Оськину, передал слова анонимной чиновницы краевого правительства. Та якобы пожаловалась, что своему ребенку она покупает подарок за 15 тысяч рублей, а «какому-то неизвестному мальчику — за 35», из-за чего ей, «как матери, обидно».

Спикер Заксобрания Алексей Додатко предложил коллегам собирать деньги вскладчину, чтобы покупка подарков для детей не била по карманам.

21 декабря президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы пообщаться с 13-летней Ксенией Мазневой из Петербурга, чью мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний».