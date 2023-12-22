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22:01, 22 декабря 2023Экономика

Рынку спорттоваров предсказали сложное будущее

«Ъ»: Nike предрек слабый спрос на спорттовары в ближайшее время

Фото: Unsplash

Производитель спортивных товаров Nike заявил, что ожидает довольно слабый потребительский спрос в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсанть».

Основные причины — инфляция и нарастание макроэкономических сложностей, сдерживающих рост,— особенно это касается Китая, Европы и Ближнего Востока.

Уточняется, что после этого заявления акции Nike упали почти на 11 процентов. Кроме того, снизились акции и некоторых других производителей и ретейлеров спортивных товаров: Adidas и Puma — на 5 процентов, Foot Locker — на 6 процентов.

Ранее стало известно, что спортивные бренды одежды и обуви Adidas и Reebok, которые ушли с российского рынка из-за ситуации с Украиной, вернутся в страну под новым названием.

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      Юлия Мискевич
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