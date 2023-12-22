Соседка Чарли Шина попыталась задушить его

TMZ: соседка попыталась задушить актера Чарли Шина в его доме

Соседка американского актера Чарли Шина попыталась задушить его. Об этом пишет TMZ со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

По словам офицеров полиции, соседка актера, 47-летняя женщина, ворвалась в его дом и напала на мужчину, когда он открыл дверь, услышав стук. Отмечается, что злоумышленница порвала рубашку Шина и попыталась задушить его, после чего вернулась в свой дом.

Актера осмотрели медики, они не выявили у него травм. Сам Шин признался, что не понимает причину агрессии. TMZ подчеркивает, что это, предположительно, не первый подобный случай. Актер рассказал полицейским, что, по его мнению, та же соседка недавно брызнула какой-то липкой жидкостью на его машину и разбросала мусор перед его дверью. В итоге женщина была арестована.

Ранее Чарли Шин рассказал о своей реакции на работу 19-летней дочери Сэми в секс-индустрии.