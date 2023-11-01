Чарли Шин отреагировал на работу 19-летней дочери в секс-индустрии

Чарли Шин рассказал о реакции на работу 19-летней дочери в секс-индустрии

Американский актер Чарли Шин рассказал о своей реакции на работу 19-летней дочери Сэми в секс-индустрии. Его слова приводит Page Six.

По словам Шина, изначально он отрицательно отнесся к тому, что дочь зарабатывает деньги, публикуя контент на онлайн-платформе для взрослых OnlyFans. «Сначала это вызвало у меня бурную реакцию из-за репутации этого сайта. Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она уже делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать и другие», — сказал актер.

Ранее 19-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми рассказала, как зарабатывает деньги в секс-индустрии. Девушка подчеркнула, что не занимается сексом на камеру, после того как один из пользователей интернета обвинил ее в том, что она выбрала порноиндустрию из-за того, что ей «больше нечего предложить миру».