Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:32, 1 ноября 2023Культура

Чарли Шин отреагировал на работу 19-летней дочери в секс-индустрии

Чарли Шин рассказал о реакции на работу 19-летней дочери в секс-индустрии

Фото: @samisheen

Американский актер Чарли Шин рассказал о своей реакции на работу 19-летней дочери Сэми в секс-индустрии. Его слова приводит Page Six.

По словам Шина, изначально он отрицательно отнесся к тому, что дочь зарабатывает деньги, публикуя контент на онлайн-платформе для взрослых OnlyFans. «Сначала это вызвало у меня бурную реакцию из-за репутации этого сайта. Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она уже делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать и другие», — сказал актер.

Ранее 19-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми рассказала, как зарабатывает деньги в секс-индустрии. Девушка подчеркнула, что не занимается сексом на камеру, после того как один из пользователей интернета обвинил ее в том, что она выбрала порноиндустрию из-за того, что ей «больше нечего предложить миру».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сосредоточили 120 тысяч бойцов у границы с Белоруссией. Откроет ли Украина второй фронт?

      Названы дешевые способы придать дому более дорогой вид

      Любитель грибов вырастил на своей крови зомбирующего паразита

      В Москве заочно арестовали актера Канахина по делу о нападении на села

      Тутберидзе высказалась о причастных к делу Валиевой

      Раскрыты причины возникновения «болезни костей»

      В Госдуму внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

      Премьер Венгрии прибыл в Казахстан на фоне визита Макрона

      Во Франции призвали Запад признать поражение Украины

      Излучение от телефонов признали вредным для спермы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости