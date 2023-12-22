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19:26, 22 декабря 2023Бывший СССР

Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке

Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке и получили ранения

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Сотрудники МЧС попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке и получили ранения. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В Донецке пострадали от боеприпаса, сброшенного с беспилотника, пять пожарных МЧС России. В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка», — сказано в публикации.

Уточняется, что, когда спасатели тушили пожар, они подверглись обстрелу с беспилотника. Согласно заявлению МЧС, пожарных госпитализировали, из жизни ничего не угрожает.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли детский сад в Кировском районе города. По его словам, при обстреле бойцами ВСУ упал снаряд на территорию детского сада на улице Кирова. Уточнялось, что в результате были повреждены забор и остекление здания.

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      Кристина Есикова
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