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11:28, 22 декабря 2023Россия

Совфед одобрил законы о праве Росгвардии иметь формирования добровольцев

Совфед одобрил пакет законов о праве Росгвардии иметь формирования добровольцев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил пакет законов, который, в частности, наделяет Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения вносятся в закон «Об обороне». Они предполагают, что на участников добровольческих формирований в составе Росгвардии будут распространяться те же льготы и социальные гарантии, что и на мобилизованных и военнослужащих по контракту, которые оказывают содействие Вооруженным силам (ВС) России.

Добровольческие формирования в составе Росгвардии могут привлечь для выполнения оборонных задач в период мобилизации или действия военного положения в условиях вооруженного конфликта. Кроме того, это касается и ситуаций, когда вводится режим контртеррористической операции или используются войска нацгвардии за пределами страны.

Порядок вступления россиян в такие формирования определят ведомственные акты Росгвардии. Там же определят численность добровольцев, порядок работы и районы действий, а также задачи, которые перед ними стоят.

Поправки к закону внесли в Госдуму 22 сентября. Как объяснил его соавтор депутат Александр Хинштейн, поводом для разработки законопроекта стало то, что росгвардейцы активно участвуют в спецоперации. По его словам, они не только ведут боевые действия, но и обеспечивают соблюдение режима военного положения в вошедших в состав России регионах, а также помогают охранять границу.

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      Анастасия Шейкина
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