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14:54, 22 декабря 2023Бывший СССР

Слова о срыве Россией поставок истребителей для ВСУ разъяснили

Кнутов: Украина могла пытаться купить истребители российского производства

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов разъяснил «Ленте.ру» слова украинского топ-менеджера в оборонной сфере Владислава Бельбаса о том, что Россия сорвала сделку по покупке истребителей у «страны на другом конце планеты» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению Кнутова, Украина могла пытаться купить истребители российского производства.

«Пока непонятно, какие типы самолетов Украина собиралась закупать. Если это советские МиГ-29, Су-27, то продавец ничего не нарушил, потому что поставка таких самолетов требует согласия России, это предусмотрено контрактов. Если речь о машинах иностранного производства, то данная страна могла не захотеть участвовать в качестве стороны, которая подливает масло в огонь. (...) Россия же просто разъяснила продавцу, к каким последствиям могут привести подобного рода решения с точки зрения международных отношений, международного права и соблюдения международного законодательства», — назвал он две возможные причины срыва поставок.

Более того, Кнутов подчеркнул, что наличие парка самолетов-истребителей «не имеет принципиального значения для боевых возможностей украинской армии».

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«Если говорить объективно, наличие парка самолетов принципиального значения не имеет для боевых возможностей украинской армии по причине того, что наша система ПВО не дает действовать самолетам воздушного флота Украины непосредственно в районе линии соприкосновения: наша ПВО их уничтожает. Единственное, для чего эти истребители могут использовать, — это носить крылатые ракеты. Возможно, Украина надеется, что таким образом она сможет бороться с дронами, но я в этом сомневаюсь», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее на Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ. Как рассказал топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, глава компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас, Киев договорился о покупке истребителей с «одной страной на другом конце планеты», однако соглашение было расторгнуто из-за давления российских дипломатов на местных чиновников.

«В одной стране, на другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян (...). В итоге сделка сорвалась», — рассказал Бельбас.

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      Кирилл Садовский
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