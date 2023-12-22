Стало известно о пропалестинских взглядах американской молодежи

WP: молодые американцы больше поддерживают Палестину в конфликте с Израилем

Молодые граждане США склонны больше поддерживать Палестину в конфликте с Израилем по сравнению со старшим поколением американцев. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные британского аналитического центра YouGov.

Так, 28 опрошенных представителей американской молодежи в возрасте от 18 до 29 лет высказали пропалестинские взгляды против 20 процентов, заявивших о поддержке Израиля. При этом наиболее высокой оказалась доля молодых американцев, сочувствующих как израильтянам, так и палестинцам, — подобным образом ответил 31 процент респондентов.

Как указывают аналитики YouGov, поддержка Израиля растет прямо пропорционально возрасту участников опроса. Согласно его результатам, произраильские взгляды разделяют американцы старше 65 лет.

Масштабные акции в поддержку Палестины проходят по всему миру уже в течение месяца после того, как Израиль начал военную операцию в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС 7 октября.