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15:22, 22 декабря 2023Спорт

Стало известно о возможном отстранении «Барселоны» от Лиги чемпионов

Welt: «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на три года

Фото: Alex Caparros / Getty Images

Испанский футбольный клуб «Барселона» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов начиная с сезона-2024/25. Об этом стало известно Welt.

Причиной является нарушение финансового регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которому клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами. Утверждается, что срок отстранения может составить три года.

В июле УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро. Инстанция по финансовому контролю клубов (CFCB) наказала клуб из-за неверного отражения отчетности за 2022 год.

«Барселона» в нынешнем сезоне вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Наполи». Испанский клуб побеждал в турнире пять раз.

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      Алексей Гусев
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