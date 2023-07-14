Инстанция по финансовому контролю клубов оштрафовала «Барселону» на полмиллиона евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро. Об этом сообщается на сайте организации.

Инстанция по финансовому контролю клубов (CFCB) наказала клуб из-за неверного отражения отчетности за 2022 год. В деле фигурирует прибыль от продажи нематериальных активов (кроме трансферов), которая не является соответствующим доходом согласно правилам. За ошибки в отчетах также оштрафовали на 300 тысяч евро «Манчестер Юнайтед».

В марте 2023 года в отношении «Барселоны» начали разбирательство по делу о коррупции. Сообщалось, что в период с 2001 по 2018 год руководство клуба перечислило более семи миллионов евро бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Сам функционер утверждал, что лишь консультировал команду по решениям судей, поскольку каталонцы хотели убедиться, что арбитры к ним не предвзяты.

В сезоне-2022/2023 «Барселона» победила в чемпионате Испании и получила лицензию для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда выиграла Ла Лигу в 27-й раз в своей истории.