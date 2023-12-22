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12:26, 22 декабря 2023Наука и техника

На дне океана впервые обнаружили зуб мегалодона

Historical Biology: впервые обнаружен окаменелый зуб мегалодона на дне океана

Фото: James St. John / Wikimedia

Океанографы США и Германии впервые обнаружили окаменевший зуб мегалодона в море, на глубине трех километров. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

Зуб, который торчал вертикально в песке, был найден во время исследования подводным роботом морского дна в Тихом океане в 350 километрах от побережья атолла Джонстон. Он сохранился в хорошем состоянии, вероятно, благодаря расположению в той части дна, над которым находятся сильные течения, предотвращающие накопление отложений и стирание зуба осадками.

Исследователи отмечают, что зуб длиной 63-68 миллиметров принадлежал не особенно крупной акуле. Тот факт, что окаменелость была найдена на глубине и на большом расстоянии от суши, в сочетании с другими находками указывает на то, что этот вид мигрировал через Тихий океан. Такое поведение может быть связано с размножением или преследованием добычи, например китов.

Мегалодоны (Otodus megalodon) являются видом гигантских вымерших акул, которые первоначально считались родственными большой белой акуле. Сейчас мегалодонов причисляют к семейству Otodontidae из отряда ламнообразных, к которым также относятся ныне живущие планктоноядные акулы (гигантские и большеротые акулы).

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      Александр Еникеев
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