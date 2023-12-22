Туристы устремились на Новый год в три российских города

МТС Travel: россияне устремились на Новый год в Москву, Петербург и Казань

Большинство российских туристов устремились на Новый год в три города страны — Москву, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщается в исследовании МТС Travel и Bronevik.com, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, 20 процентов опрошенных выбрали для путешествия во время праздничных выходных Москву (средний чек бронирования в сутки 6,8 тысячи рублей за ночь). 10 процентов отдали предпочтение Петербургу (6,1 тысячи рублей за ночь), а еще 5 процентов решили провести каникулы в Казани (8,7 тысячи рублей).

В десятку самых популярных направлений также вошли Нижний Новгород, Тула, Екатеринбург, Ярославль, Сочи, Самара, Горный Сочи (Красная Поляна и Эсто-Садок).

Ранее стало известно, что большинство российских туристов — 17 процентов — хотели бы отметить Новый год на горнолыжном курорте. 16 процентов опрошенных заявили, что предпочли бы отправиться на теплое море.