Участники СВО получат приоритетное право на поступление в колледжи

Закон о приоритетном праве поступления в колледжи участников СВО одобрили в СФ

Закон на преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы Героям России, участникам специальной военной операции (СВО) и их детям в пятницу, 22 декабря, одобрил Совет Федерации на пленарном заседании. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом у участников СВО появится право на первоочередное поступление в учреждения среднего профессионального образования страны. Данное право будут иметь мобилизованные и заключившие контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ или организациями, содействующими им. Кроме того, приоритет на зачисление в колледжи появится у участников боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года. Аналогичное право предоставляется и детям российских бойцов.

Льготы будут распространяться также на детей, оставшихся без родителей-врачей из-за пандемии COVID-19, при получении ими медицинского или фармацевтического образования.

Согласно закону, принимать эти группы населения в образовательные учреждения будут независимо от оценок в школьном аттестате и без договора целевого обучения. В тех учреждениях, где есть вступительные экзамены, приоритетное право зачисления при одинаковом количестве набранных баллов будут иметь участники СВО и их дети.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО и членов их семей.

