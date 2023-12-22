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16:49, 22 декабря 2023Среда обитания

Украшенная главная елка России попала на видео

Главную елку России украсили на Соборной площади Кремля

На Соборной площади Кремля в Москве украсили главную елку России. Наряженное дерево попало на видео, которое публикует «РИА Новости».

Дерево доставили в центр столицы в среду, 13 декабря. Уточняется, что возраст ели составляет 84 года. Ее высота достигает 25 метров, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 60 метров. Дерево было выбрано среди 30 елей, претендовавших стать главной елкой страны.

11 декабря стало известно, что главную елку спилили в поселке Фряново Щелковского района Московской области. При выборе главного дерева особое внимание было уделено правильной пирамидальной форме кроны, равномерному и насыщенному окрасу хвои, а также отсутствию сухих веток. Отмечается, что для прохода на Соборную площадь, где установлена елка, придется купить билет.

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      Александра Качан
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