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09:29, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Белоруссии приняли изменения в закон о президенте

Депутаты Белоруссии приняли изменения в закон о президенте республики

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Депутаты Палаты представителей Белоруссии в первом чтении приняли изменения в закон о президенте республики. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

В законопроекте утверждаются конституционные требования к кандидату на пост главы государства, а также уточняется его правовой статус.

Кроме того, оптимизируются полномочия президента, в частности, по вопросам охраны государственного суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности страны, а также обеспечения функционирования высших судебных органов и Центральной избирательной комиссии.

Закон закрепляет правовой статус президента Белорусии, прекратившего исполнение полномочий по истечении срока его правления либо досрочно при его отставке или стойкой неспособности занимать пост по состоянию здоровья. Также устанавливается система гарантий ему и членам его семьи.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, ссылаясь на данные разведки, что одна из целей Запада в отношении страны — изменение конституционного строя страны, ее геополитической ориентации.

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