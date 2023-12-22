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15:11, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Казахстане опровергли информацию о звонках Патрушева во время мятежа Пригожина

Берик Уали: Патрушев не обращался к властям Казахстана во время мятежа Пригожина
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не обращался к властям Казахстана во время мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил советник — пресс-секретарь президента республики Берик Уали, передает агентство Tengrinews.

По его словам, опубликованная в американской газете The Wall Street Journal (WSJ) информация о том, что секретарь российского Совбеза звонил в Астану во время мятежа Пригожина, не соответствует действительности.

Ранее WSJ опубликовала материал, в котором обвинила Патрушева в причастности к катастрофе самолета с основателем ЧВК «Вагнер». В статье со ссылкой на источники также утверждалось, что в момент мятежа глава Совбеза якобы искал посредников для урегулирования ситуации и звонил в Казахстан и Белоруссию.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выдвинутую журналистами версию о крушении самолета Пригожина уткой, которая вряд ли нуждается в комментарии.

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      Алевтина Запольская
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