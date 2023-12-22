В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

Песков назвал уткой статью WSJ о Пригожине

Версия американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина — утка и вряд ли нуждается в комментарии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее американское издание опубликовало материал, в котором обвинило секретаря Совбеза Николая Патрушева в причастности к катастрофе самолета с Пригожиным.

WSJ в последнее время стало похоже на бульварное чтиво, добавил пресс-секретарь президента России.

23 августа бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, разбился в Тверской области. Соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.