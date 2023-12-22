Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 22 декабря 2023Россия

В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

Песков назвал уткой статью WSJ о Пригожине
СюжетКрушение самолета Пригожина

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Версия американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина — утка и вряд ли нуждается в комментарии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее американское издание опубликовало материал, в котором обвинило секретаря Совбеза Николая Патрушева в причастности к катастрофе самолета с Пригожиным.

WSJ в последнее время стало похоже на бульварное чтиво, добавил пресс-секретарь президента России.

23 августа бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, разбился в Тверской области. Соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

      Имущество на полтора миллиарда рублей арестовали у российского экс-депутата

      Расходы россиян на строительство и расширение дома оценили

      Губернатор сообщил о попытке атаковать Брянскую область

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

      Участники СВО получат приоритетное право на поступление в колледжи

      Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

      В Кремле объяснили передачу «Рольфа» во временное управление России

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости