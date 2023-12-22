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06:33, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве раскритиковали решение легализовать марихуану на Украине

Депутат Рады Кучеренко раскритиковал решение о легализации каннабиса на Украине

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко раскритиковал принятый парламентом законопроект о легализации в стране марихуаны. Об этом он заявил в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он объяснил, что парламентарии поддержали этот законопроект, чтобы облегчить страдания раненых украинских военных. «А теперь все не так. Речь идет о десяти миллионах украинцев, страдающих от стрессов. О каждом третьем в стране», — указал политик.

Кучеренко предположил, что «в этот бизнес-проект уже стоят очереди инвесторов», ожидая раздачи лицензий от власти. «А как эта страна "больных" врага собирается побеждать?» — задался он вопросом.

21 декабря Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. За принятие документа проголосовали 248 депутатов украинского парламента. Отмечается, что в соответствии с законопроектом производство медицинского каннабиса и препаратов на его основе будет жестко контролироваться, а выращивать такую коноплю смогут только получившие лицензию и GMP-сертификат юрлица под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для полиции. Препараты на основе медицинской марихуаны можно будет приобрести только по выписанному врачом электронному рецепту.

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      Марина Совина
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