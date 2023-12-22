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18:28, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве во время воздушной тревоги в школьном укрытии обвалился потолок

Замминистра Ткаченко: в Киеве во время тревоги в укрытии школы обвалился потолок

Фото: Yevhen Titov / Reuters

В Киеве во время воздушной тревоги в укрытии одной из школ обвалился потолок. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что инцидент произошел из-за прорыва трубы. По словам замминистра, школа была построена в 1991 году.

«Мы были в этом укрытии совсем недавно, сразу после его ремонта, который был сделан за небюджетные средства благотворительного фонда. Как видим, к безопасности надо подходить значительно тщательнее», — сообщил Ткаченко.

Чиновник также уточнил, что детали произошедшего уже устанавливаются и в ближайшее время будет проведена экспертиза.

В сентябре Ткаченко заявлял, что в стране в надлежащем состоянии находится лишь половина убежищ. По словам политика, нормально функционируют примерно 60 тысяч таких объектов.

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      Александр Курбатов
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