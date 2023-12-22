В Кот-д'Ивуаре учредили премию имени Путина

«Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» учредила премию имени Путина

Общественная организация «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» в Кот-д'Ивуаре учредила международную премию имени президента России. Об этом сообщает портал Burkina 24.

Как указал глава организации Махамади Савадого, премия будет присуждаться главам государств за заслуги в освободительной борьбе за независимость народов.

«Международная премия Владимира Путина призвана чествовать настоящих лидеров, признавших необходимость разнообразия форм партнерства, а также поблагодарить президента Путина за его приверженность делу освобождения Африки», — подчеркнул Савадого.

Ранее бывший военнослужащий Французского Иностранного легиона Михаил Жердин заявил, что в подразделении популярны пророссийские настроения, а «фанаты Путина стали своего рода сектой в легионе».