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08:30, 22 декабря 2023Бывший СССР

В ЛНР обнаружили позиции ВСУ для обстрела Кременной во дворах частных домов

Марочко: ВСУ оборудовали позиции для обстрела Кременной во дворах частных домов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали позиции для обстрела Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) во дворах частных домов поселка Заречное в Донецкой народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

По его словам, в Заречном украинские военные оборудовали огневые точки для ствольной артиллерии. Он также отметил, что в качестве укрытий находящиеся там бойцы ВСУ используют подвалы.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города. В результате обстрела были повреждены здания библиотеки и третьего корпуса вуза.

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