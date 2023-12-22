В ЛНР обнаружили позиции ВСУ для обстрела Кременной во дворах частных домов

Марочко: ВСУ оборудовали позиции для обстрела Кременной во дворах частных домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали позиции для обстрела Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) во дворах частных домов поселка Заречное в Донецкой народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

По его словам, в Заречном украинские военные оборудовали огневые точки для ствольной артиллерии. Он также отметил, что в качестве укрытий находящиеся там бойцы ВСУ используют подвалы.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города. В результате обстрела были повреждены здания библиотеки и третьего корпуса вуза.