ВСУ нанесли удар по университету в центре Донецка

ВСУ ударили по Донецкому национальному техническому университету

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, в результате удара повреждения получили здания библиотеки и третьего корпуса вуза.

Предварительной информации о пострадавших пока нет. «Я не знаю сколько раз прилетело, но очень много. Там еще один вахтер был, мне сказали, что он вроде живой», — рассказал журналистам очевидец происшествия.

Ранее ВСУ ударили по месту доставки гумпомощи в населенном пункте Новая Маячка Херсонской области. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, удар был нанесен ракетой системы HIMARS.