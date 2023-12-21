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17:15, 21 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по университету в центре Донецка

ВСУ ударили по Донецкому национальному техническому университету
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, в результате удара повреждения получили здания библиотеки и третьего корпуса вуза.

Предварительной информации о пострадавших пока нет. «Я не знаю сколько раз прилетело, но очень много. Там еще один вахтер был, мне сказали, что он вроде живой», — рассказал журналистам очевидец происшествия.

Ранее ВСУ ударили по месту доставки гумпомощи в населенном пункте Новая Маячка Херсонской области. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, удар был нанесен ракетой системы HIMARS.

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      Юрий Леонов
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