В МИД отвергли разрушение Россией культурного наследия Украины

Лавров: не существует фактов, что РФ якобы разрушает культурное наследие Украины

Фактов, что Россия якобы разрушает культурное наследие Украины, не существует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемые разрушения украинского культурного наследия. Хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может, их просто не существует», — сказал он на общем собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимной и бессовестной передачу скифского золота Нидерландами Украине. По ее мнению, произошедшее является воровством. Захарова отметила, что передача скифского золота ставит под вопрос независимость судебной власти Нидерландов.

Кроме того, директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал передачу Украине коллекции скифского золота захватом части культурного наследия Крыма.