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11:43, 29 ноября 2023Мир

МИД России осудил передачу скифского золота Украине

Захарова назвала передачу скифского золота Украине нелегитимной и бессовестной

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Передача скифского золота Нидерландами Украине является нелегитимной и бессовестной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Передача Нидерландами принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" киевским властям является нелегитимной, как мы уже неоднократно говорили, с точки зрения практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали», — сказала дипломат.

Захарова также добавила, что произошедшее ставит под вопрос независимость судебной власти Нидерландов и выразила опасения, что артефакты могут быть утеряны. По ее мнению, произошедшее является воровством.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию страны. При этом долги за хранение артефактов, копившиеся в течение девяти лет, будут прощены.

Между тем директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал передачу Украине коллекции скифского золота захватом части культурного наследия Крыма.

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      Максим Габриелян
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