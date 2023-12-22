В Минобороны Украины призвали французов производить оружие в стране

Министр обороны Украины Умеров призвал Францию производить оружие в стране

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал французские оружейные компании производить оружие в стране. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

С таким заявлением Умеров выступил по итогам встречи с делегацией комитета Сената Франции по международным отношениям и обороне. Он подчеркнул, что Украина готова закупать продукцию напрямую у французских оружейников и призвал их открыть производство в стране.

Также министр поблагодарил Францию за ранее предоставленную военную помощь и рассказал о результатах за первые 100 дней пребывания на посту.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что совместное производство оружия Киева и НАТО уже началось. Он добавил, что оружие украинского производства уже отвечает стандартам альянса.

