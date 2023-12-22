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08:32, 22 декабря 2023Россия

В Москве 16-летнюю студентку нашли в общежитии с порезами на шее и груди

Shot: в Москве 16-летнюю первокурсницу нашли в общежитии с порезами на груди

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 16-летнюю студентку-первокурсницу нашли в общежитии с порезами на шее и груди. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, у девушки было две колотые раны на шее и четыре — в районе груди. Первокурсницу экстренно госпитализировали, сейчас за ее жизнь борются врачи. Чем именно были нанесены раны, предстоит установить экспертам.

Знакомые девушки отметили, что у нее были непростые отношения с родителями. Она постоянно жаловалась, что те сильно на нее давят, чрезмерно контролируют учебу и ругают за пропуски занятий.

Сотрудники полиции уже начали допрашивать родителей девушки, которые проживают в закрытом поселке Звездный городок внутри подмосковного города Щелково. До происшествия семья на учете никогда не состояла.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 16-летнего кадета нашли без сознания на автобусной остановке после репетиции новогоднего бала.

Юноша признался, что ему стало плохо после того, как он выпил с одноклассниками на репетиции.

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      Анна Щербакова
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