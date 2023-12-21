Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:33, 21 декабря 2023Россия

В Петербурге кадета нашли без сознания после репетиции новогоднего бала

В Петербурге 16-летний кадет отравился этанолом на репетиции новогоднего бала

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 16-летнего кадета нашли без сознания на автобусной остановке после репетиции новогоднего бала. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, инцидент с юношей произошел ночью в четверг, 21 декабря. Его заметили на Михайловской дороге в Парголово. Как установили врачи детской больницы № 5, подросток отравился этанолом.

Кадет признался, что ему стало плохо после того, как он выпил с одноклассниками на репетиции новогоднего бала.

Оперативникам удалось выяснить, что пострадавший мальчик воспитывается в многодетной приемной семье. На учете они до этого никогда не состояли.

Случившемся с учащимся кадетского корпуса заинтересовались петербургские следователи и сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в поселке Балахта Красноярского края ученика пятого класса обнаружили одного на обочине дороги в ночное время.

Мальчик рассказал полицейским, что он встал по будильнику и направился в школу. Мать ребенка не догадывалась, что ее сын ушел из дома ночью.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вбросы направлены на разрушение отношений» В МИД ответили на западные сообщения об угрозе Дании от российских рыбаков

      Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

      В одной стране заявили о необходимости обойти антироссийские санкции

      Девушка несколько раз попала в больницу из-за бутылки с водой

      Волочкова избавится от последней квартиры в Астрахани

      Россия резко снизила поставки электроэнергии в одну страну

      Раскрыта стоимость отдыха в самой посещаемой россиянами соседней стране

      Порнозвезда назвала идиотами не знающих о ее карьере родителей

      В российской красной икре нашли кишечную палочку

      НАСА в седьмой раз перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости