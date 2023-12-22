Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:09, 22 декабря 2023Россия

В России разрешили перевозить животных на соседнем кресле в самолете

«Аэрофлот» тестирует услугу перевозки животных на пассажирском кресле в самолете

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Компания «Аэрофлот» запустила тестирование новой услуги — перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На первоначальном этапе клиенты смогут воспользоваться услугой на собственных рейсах авиакомпании. Ее будут тестировать до 20 марта 2024 года, по результатам перевозчик примет решение о возможности постоянного предоставления услуги.

Отмечается, что один пассажир сможет провозить на соседнем кресле только одно животное или птицу, оплата будет осуществляться по тарифу, предусмотренному для взрослого человека. Контейнер можно будет разместить только на креслах возле иллюминатора, выпускать животное из переноски во время нахождения в салоне запрещено. По правилам, вес контейнера вместе с питомцем не должен превышать 15 килограммов.

Согласно заявлению компании, услуга станет востребована у владельцев небольших животных и птиц и сделает перелеты более комфортными.

Ранее выдра и крыса, пронесенные контрабандой в салон самолета, летевшего из Бангкока на Тайвань, сбежали из ручной клади и устроили панику на борту. Грызун укусил одного из бортпроводников, который пытался его поймать.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      Участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за публичную дискредитацию ВС РФ

      В США поразились жизнью в России

      Названа самая красивая девушка планеты. Как живет победительница «Мисс Земля», едва не проигравшая России и Казахстану?

      Генсек ООН усомнился в необходимости восстановления зерновой сделки

      В России разрешили перевозить животных на соседнем кресле в самолете

      Женщина с двумя матками родила двух девочек

      Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о разочаровании в Собчак

      Сексолог развеял популярные мифы о неверности мужчин

      Создателя «Масяни» признали иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости