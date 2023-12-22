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10:32, 22 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе водитель случайно сбил инспектора ГИБДД

В Дагестане водитель случайно сбил инспектора ГИБДД

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Дагестане водитель случайно сбил инспектора ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Лейтенант патрулировал улицы в селе Зубутли-Миатли. Он заметил на обочине машину, которую оставили из-за поломки, и подошел осмотреть ее. Однако по встречной полосе ехал мужчина, он не заметил полицейского и сбил его.

Отмечается, что правоохранителя российского региона доставили в больницу с переломами и сотрясением. Служебное авто инспектора также пострадало. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Анапе повар местного кафе решил заставить шефа понервничать и угнал его машину.

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      Екатерина Кашурникова
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