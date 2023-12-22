В Россию пришел самый короткий день

В Москве 22 декабря световой день продлится 6 часов 59 минут

В России 22 декабря в 6 часов 27 минут по московскому времени наступило Зимнее солнцестояние. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Длина светового дня в Москве составит 6 часов 59 минут. Метеоролог объяснила, что при этом астрономическом событии Солнце над горизонтом в истинный полдень (время, когда Солнце находится в наивысшей точке над горизонтом в течение светового дня), находится на минимальной высоте.

Зимнее солнцестояние также является началом астрономической зимы в Северном полушарии. Солнцестояние наступает 21 декабря в невисокосный год 22 декабря в високосный.

Ранее жители Хабаровска заметили редкое погодное явление — усеченное солнечное гало. На опубликованном в сети видео показано, что круг солнечных лучей расположен вокруг Солнца. За линией свечения видны «сгустки» солнечного света со шлейфами, которые расположены симметрично справа и слева от звезды.

