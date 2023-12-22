Макгрегор: Украина как нация погибла из-за конфликта, спровоцированного НАТО

Украина как суверенная нация уже фактически погибла из-за конфликта с Россией, спровоцированного НАТО во главе с США. Об этом высказался бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии. [Президент России Владимир] Путин сделал все возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, а мы сделали все возможное, чтобы ее спровоцировать», — заявил бывший американский офицер.

Макгрегор добавил, что в результате невыгодного для страны конфликта Украина уже понесла тяжелейшие потери.

Ранее экс-подполковник армии США Александер Виндман заявил, что после поражения Украины НАТО придется воевать с еще более мощной Россией ради сохранения своего международного авторитета.