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09:51, 22 декабря 2023Мир

В США рассказали о стоящей перед американцами угрозе

Сенатор Коттон: атаки хуситов в Красном море приведут к гибели американцев

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон рассказал о новой стоящей перед гражданами США опасности. В эфире Fox News он заявил, что ситуация с атаками хуситов на торговые суда в Красном море «рано или поздно» приведет к смертельному исходу для американцев и нанесет ущерб экономике страны.

По его словам, «огневая мощь» Соединенных Штатов способна разрешить данную проблему. «Это [удары] должно было случиться два месяца назад с самого первого пуска в направлении Израиля, наших кораблей или коммерческих судов, которые идут через Красное море», — возмутился промедлением Коттон, его цитирует РИА Новости. Сенатор добавил, что из-за бездействия подобные инциденты происходят все чаще. Он обратил внимание, что «такую же историю» можно увидеть на примере ударов по американским военным в Ираке и Сирии.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что США в последние недели развернули в Красном море самое большое количество огневой мощи за несколько предыдущих десятилетий.

Собеседники издания рассказали, что Вашингтон рассматривает почти ежедневные атаки хуситов с применением беспилотников и крылатых ракет как попытку спровоцировать военную реакцию со стороны США. Кроме того, отмечается, что за последние две недели США потратили десятки миллионов долларов в целях пресечь попытки хуситов спровоцировать других игроков на Ближнем Востоке и предотвратить разрастание кризиса в регионе в полномасштабную войну.

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