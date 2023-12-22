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10:13, 22 декабря 2023Россия

В центре Москвы напали на бывшего пресс-секретаря Жириновского

MK.RU: на Никольской улице в Москве напали на бывшего секретаря Жириновского

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Неизвестные напали на Станислава Пахомова, бывшего пресс-секретаря основателя ЛДПР, политика Владимира Жириновского, на Никольской улице в центре Москвы, передает MK.RU.

По сведениям издания, в момент происшествия 52-летний мужчина находился около ресторана. По словам Пахомова, сначала к нему подошел агрессивный молодой человек. Он брызнул перцовым баллончиком в лицо соратнику Жириновского, произнеся перед этим фразу: «Уходи отсюда».

Когда хулиган начал уходить, Пахомов попытался обсудить произошедшее с противником и пообещал не писать на него заявление в полицию, если тот сознается в неправомерности действий. Тогда из-за угла выскочили еще четверо мужчин. Они стали интересоваться, почему Пахомов удерживает их товарища.

Хулиганы попытались нанести несколько ударов в сторону Пахомова, от которых последний смог увернуться. Затем неизвестные быстро скрылись. На место прибыли полицейские, которые позже вместе с пострадавшим поехали в отделение.

Бывший пресс-секретарь Жириновского записывал на видео молодых людей, однако во время разборок они отобрали у него телефон и удалили запись. Но фотография незнакомца, который первый нанес увечье, все-таки осталась. Сам Пахомов допустил, что нападение связано с его расследованием о бывшем работодателе.

Ранее заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой назвал слова экс-парламентария Василия Власова о наследстве основателя партии Владимира Жириновского «сказками венского леса».

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      Анна Щербакова
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